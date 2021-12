Síce Gelemová bola Slováčkovou milenkou sedem rokov, nikdy sa kvôli nej nerozviedol. Keď sa pred pol rokom rozišli, vyzeralo to, že zostali kamaráti. Opak je pravdou. Najnovšie si cez médiá vymieňajú drsné odkazy. Stalo sa tak potom, ako si Gelemová našla nového partnera a Slováček začal žiarliť a urážať ju. Lucie sa najnovšie rozhodla prehovoriť pre český Blesk a na Felixovi nenechala nitku suchú.

„Sedem rokov som znášala klamlivé, sprosté mediálne opilecké útoky a prania špinavej bielizne na verejnosti od jeho manželky. Felix mi bol neustále neverný. Chodil od jednej k druhej, a ešte sa tým chválil a niektorí ho mali za hrdinu. Ja som mu bola celý čas verná,” prezradila. „To, že sa takto chová ženatý muž, nikomu neprekážalo? Bol to on, kto podvádzal svoju ženu aj mňa. Nemá právo mi vulgárne nadávať a silno opitý sa mi vyhrážať a mediálne mňa klamlivo očierňovať,” dodala s tým, že ak s tým neskončí, bude kontaktovať políciu. Felix sa ale zrejme spamätal a svojej ex sa ospravedlnil.

Máj 2021: Hudobník a saxofonista Felix Slováček oslavoval narodeniny aj s Gelemovou

