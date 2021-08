Fitneska a niekdajšia farmárka Lucia Mokráňová (29) si nedávno po 1,5 roku vyrazila prvýkrát do spoločnosti a rovno sa predviedla s výraznou zmenou.

Mokráňová je od mája 2020 hrdou maminou malej dcérky Talinky (1), ktorú má s partnerom Martinom. Dvojica pred pár dňami prijala pozvanie na žúrku Social Media Awards, ktorá sa konala na lodi. Na Lucii bolo na prvý pohľad vidieť výraznú zmenu. „Dala som si vylepšiť zuby, lebo asi tri roky som nosila strojček. Po pôrode sa mi zuby opäť skrivili,nebolo to dobré. Povedala som si, že mi ťahá na 30-ku, nech vyzerám dobre, tak som si dala urobiť zuby,” prezradila nám Mokráňová, ktorá sa už nejaký čas pýši žiarivo bielym úsmevom. „Veľmi som sa toho bála, asi rok som nad tým rozmýšľala, či áno alebo nie, no neľutujem to. Človek nikdy nevie, ale som veľmi spokojná,” dodala Lucia.

Lucia Mokráňová Zdroj: Instagram

