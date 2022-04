Lucia sa v stredu ráno objavila v markizáckom Teleráne, v ktorom prostredníctvom videohovoru zo Švajčiarka priblížila divákom, prečo túto operáciu absolvovala, ako prebiehala a ako sa teraz cíti. „Potreba vyzerať fotogenicky alebo súmernejšie už nebola taká intenzívna tým, že nie som na očiach verejnosti, ale bol to stále môj estetický problém, ktorého som si bola veľmi vedomá a trápil ma a súčasne po 40-ke ma začali doháňať zdravotné aspekty tohto problému. To znamená, že moja spodná pera nedokázala dozrieť – tým, že moja spodná sánka bola krátka a nevyvinutá, spodná pera sa nedostala k hornej, takže ja som permanentne dýchala ústami. A dýchanie ústami je zdravotný problém. To môže spôsobovať neustále zápaly hrdla, infekcie a rozhodne to neprispieva k dlhému a zdravému životu. Túžila som dýchať nosom a vysvetlili mi, že kým sa tento problém nevyrieši, nikdy nosom dýchať nebudem,“ prezradila hlavný dôvod, prečo to konečne začala riešiť. No nebyť jej maminy, ktovie, či by sa na to skutočne odhodlala.

Lucia Kollárová o svojej operácii porozprávala v markizáckom Teleráne. Zdroj: TV Markíza

„Potom ma navštívila mama, ktorá urobila nečakanú momentku z profilu a tá mi znova pripomenula, aká veľmi neestetická a problémová je spodná časť mojej tváre. Deň po tej maminej momentke som sa rozhodla, že je načase konzultovať to s odborníkom,“ pokračovala. Niekto si možno povie, že na názory ľudí sa mohla vykašľať, no predstaviť si to vie skutočne iba človek, ktorý má alebo mal podobné problémy ako Lucia.

„Spôsobovalo mi to obrovské komplexy. Ja som si to nevedela presne technicky vysvetliť, ale vždy som vnímala, že niečo na mojej tvári je priveľa. Niečo s mojou tvárou je v ‚disbalanse‘. Až chirurg mi vysvetlil, že preto vnímam celý život svoje oči ako príliš veľké a svoj úsmev ako príliš veľký a intenzívny, lebo keď je spodná sánka alebo spodná čeľusť zakrpatená, nevyvinutá – v mojom prípade to bolo centimeter kosti, ktorý chýbal – ostatné veci na tvári pôsobia prehnane, neharmonicky. Príliš výrazné. A s tým som sa trápila celý svoj život. Nielen vtedy, keď som bola na obrazovke, ale stále som si to uvedomovala,“ povedala Kollárová, ktorá je po dlhých rokoch so svojou tvárou konečne spokojná.

Lucia Kollárová so svojím švajčiarskym manželom Markom. Zdroj: archív L.K.

„Je to veľký zákrok, neporovnateľný s tými štandardnými beauty zákrokmi, o ktorých sa veľa píše a ktoré si bežne dávajú ženy robiť. Operácia sánky je zásah do kostnej štruktúry tváre. Posúvajú sa kosti a špeciálne tá moja operácia bola pomerne unikátna tým, že je veľmi nová a použila sa moderná technika, ktorá ešte pred pár rokmi nebola na svete a robí ju iba pár čeľusťových chirurgov na svete. Prebiehala tak, že sa rez urobil zhruba v častiach pod mojimi ušami – operuje sa to v ústach, aby bolo jasné – týmto rezom sa chirurg dostal ku kosti, ktorú odpílil, vysunul o centimeter ako takú zásuvku a celé to bolo o to komplikovanejšie, že chýbajúci centimeter bolo potrebné niečím nadstaviť. A to sa udialo mojou vlastnou kosťou z panvy. Čiže počas tej jednej 3-hodinovej operácie sa pracovalo na mojej tvári a paralelne prebiehal odber mojej kosti z panvy, ktorú tam priamo nainštaloval. Bol to náročný a masívny zákrok, ale výsledok u mňa stojí za to,“ opísala presný priebeh operácie.

„Nechcem to dramatizovať a naháňať ľuďom strach, pretože môj cieľ je ľudí povzbudiť, aby riešili svoje problémy. Ale nemôžem to ani zľahčovať, pretože rekonvalescencia je náročná. Mala som mimoriadne ťažké a kruté dva týždne, siahla som si na dno svojich psychických a fyzických síl, ale dá sa to zvládnuť. A ja som to zvládla dokonca doma, pretože môj chirurg operuje iba ambulantne a svojich pacientov posiela aj po takejto operácii hneď v ten deň domov,“ dodala s tým, že „vďaka“ tomu schudla 5 kíl, keďže týždne musela byť iba na tekutej a krémovej strave.

Prečítajte si tiež: