Lucia Hurajová sa minulý rok zaradila medzi známe rozvedené Slovenky. „Manželia už viackrát riešili odlúčenie. V ich prípade nešlo o žiadnu tretiu osobu, ale o povahové rozdiely. Na sklonku roka 2021 si však povedali, že tomu dajú ešte šancu,“ dozvedeli sme sa vtedy z dobre informovaného zdroja. Nakoniec to však ďalším „udobrením” neskončilo. „Dvojica sa ešte v januári 2022 rozviedla,“ informoval nás náš zdroj. Lucia rozvod napokon aj potvrdila, no ako povedala, obaja sa snažia vychádzať spolu dobre, aby boli aj naďalej tými najlepšími rodičmi pre ich tri spoločné deti.

Lucia Hurajová kedysi. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Vzhľadom na naše odlišnosti vo všetkých úrovniach života sme sa rozhodli ďalej nepokračovať v spoločnej životnej ceste ako partneri. Naďalej však chceme byť tými najlepšími rodičmi pre naše deti,” prezradila vtedy Hurajová pre týždenník Šarm. Z ich manželstva vzišli ich tri krásne deti, najstarší syn Maximilián (10), ktorý sa narodil v januári 2013, a dcérky, dvojičky Izabela (6) a Sofia (6).

Lucia Hurajová sa vo štvrtok objavila na pompéznej módnej prehliadke Fera Mikloška. Pri pohľade na ňu by ste však vôbec nepovedali, že je to skutočne ona! V tvári totiž vyzerala úplne inak ako kedysi. Viacerí prítomní si šuškali, že si možno nechala zväčšiť pery a úplne jej to zmenilo črty tváre.

