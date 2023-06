Nedávno sa moderátorka ranného televízneho vysielania objavila v podcaste Zoznam:sa, kde okrem moderovania porozprávala aj o rodine, najmä o dedkovi Oldovi Hlaváčkovi. „S babkou nás vnúčatá brávali na letné dovolenky. On si na seba zobral úlohu ,prísňaka', čiže ,Vystri sa! Nemľaskaj! Pozdrav sa!´ Mám od neho základy slušného správania,” priznala. Od smrti manželky sa herec zdržiava najmä doma, užíva si dôchodok a čas s rodinou, ktorá ho často navštevuje. „Máme veľmi dobrý vzťah. Vždy, keď k nemu prídem, tak sa smejeme. Milujem sarkastický humor a iróniu a to on v sebe má,” povedala Lucia. Nakoniec prezradila, že dedko nie je ranné vtáča, a preto si myslí, že Teleráno a teda ani ju vo vysielaní ranného programu nikdy nevidel.

Herec Oldo Hlaváček s manželkou pred billboardom, na ktorom je vnučka modelka Michaela Hlaváčková. Zdroj: archív O. H.