To, že po boku bývalej missky a modelky Lucie Hablovičovej (44) sa pohybuje nový muž, sa prevalilo na jeseň 2021. Lucia vtedy zalovila v rodine expremiéra Vladimíra Mečiara, keď skončila v náručí podnikateľa Milana Mečiara (51). A dvojici to stále klape. Presvedčila o tom čiernovláska, ktorá sa pochválila spoločnou fotkou.

Podnikateľ Milan Mečiar, ktorý bol v minulosti ženatý s markizáckou moderátorkou Martinou Hornou Mečiarovou, je verejnosti známy ako synovec expremiéra Vladimíra Mečiara (80). Zhruba pred dvoma rokmi sa expresne rozviedol, no na lásku nezanevrel. Reportér PLUS 7 DNÍ ho krátko na to prichytil na rande s niekdajšou riaditeľkou súťaže miss Luciou Hablovičovou, ktorá bola prekvapivým hosťom na oslave narodenín dcéry Vladimíra Mečiara Magdy v hoteli v Trenčianskych Tepliciach ešte v auguste 2021.

Exmisska a exriaditeľka Miss Slovensko Lucia Hablovičová. Zdroj: Instagram Lucia Hablovičová

„Je to ešte iba v začiatkoch, tak uvidíme, čo z toho bude,“ priznala vtedy Lucia reportérovi, ktorý ju na oslave pristihol. No a ich vzájomná náklonnosť prerástla vo vzťah, ktorý trvá dodnes. Hablovičová, ktorá v minulosti randila s Ivanom Táslerom, moderátorom Rasťom Žitným či šéfom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom, totiž najnovšie svoju lásku ukázala aj fanúšikom a priateľom na sociálnej sieti, kde sa pochválila ich spoločnou fotkou z dovolenky zo Slovinska. Dvojica si tam užíva známy luxusný hotel v prímorskom mestečku Portorož, ktoré je obľúbené medzi turistami. „Keď nepríde leto k nám, ideme my za letom,” napísala k ich spoločnej fotke Hablovičová.



