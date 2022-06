Hoci najviac kritiky sa zatiaľ v šou Bez servítky sype na súťažiacu Lauru, svojím výzorom púta najviac pozornosť Lucia Forró. To je však nič v porovnaním s tým, ako vyzerala v apríli!

Gýčová luxusná kráľovná ako Luciu nazvali v TV JOJ, predvedie kuchárske umenie už dnes. 26-ročná dvojnásobná mamička a predavačka dámskeho oblečenia sa „pýši” napichanými perami, ružovými „drápmi” a dlhou blond hrivou. A keď si myslíte, že jej pery sú naozaj obrovské, to ste nevideli, ako vyzerala ešte v apríli.

Pri pohľade na ňu mali istotne viacerí pocit, že jej ústa doštípal roj včiel. Našťastie, opuch sa jej zmiernil a dnes je to podstatne lepšie. Dokonca, ešte nedávno mala tmavú farbu vlasov. Mnohým divákom je však veľmi sympatická. ,,To že má upravené pery, nie je až také hrozné. A tie nastrelene vlasy a že ma dlhé nechty? Bežne majú ženy dlhé nechty aj po 60-ke, prečo by nemohla mať ona?” reagujú niektorí diváci.