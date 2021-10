Čo záber na mladú študentku, to kritika. Lucia po príchode na večeru k súťažiacemu Manfredovi síce spomenula, že ju jej nevydarený večer mrzí a nabudúce by varila niečo iné, no kritikou opäť nešetrila.

Mladá Lucia svojim správaním šokovala každý deň. Zdroj: tv joj

Prekážalo jej jedlo, kombinácia a stále dookola opakovala, že sa povracia. „Nauč sa v prvom rade slušne správať, ešteže nie si moja dcéra, to by som ti naložila,“ reagovala diváčka Alena. „Je mi ťa, dievča, ľúto a robíš hanbu sebe aj svojej rodine,“ pokračovala ďalšia, s ktorou viacerí diváci súhlasili.