Lucia Barmošová je šťastím celá bez seba. Známa jojkárka sa totiž už nejaký čas objavovala vo večerných Novinách s vypuklejším bruškom, ale nikto netušil, že je v požehnanom stave. O tehotenstve doteraz zaryto mlčala a prehovorila o ňom až teraz pre magazín Evita. „Áno, je to pravda, som tehotná. S partnerom sa na naše bábätko veľmi tešíme. Nechali sme tomu voľný priebeh a sme vďační, že sa nám pošťastilo. Musím si zaklopať, nemala som žiadne nevoľnosti a cítim sa dobre," prezradila pre mesačník Evita. Dokonca je známe aj pohlavie jej dieťatka. Jojkárka, ako nám sama prezradila, čaká dievčatko.

Lucia Barmošová Zdroj: https://www.instagram.com/p/B2ExIjCIMSA/

O tehotenstve Barmošovej, ktorá bola v minulosti vydatá za futbalistu Pavla Barmoša, sa šepkalo už v apríli tohto roka, keď sa vo vysielaní objavila s vypuklým bruškom. Lucia však bola podľa jej slov „iba” pribratá, čo pripisovala veku. „Myslím si, že to obdobie, keď som mohla naozaj jesť všetko a nepriberala som, sa skončilo. Cítim to na oblečení. Niektoré veci neoblečiem, ale nechávam si ich v skrini v zmysle, že Lucia, toto ešte oblečieš!” povedala vtedy Barmošová, ktorá tak bez okolkov priznala, že pribrala. Viacerí sa vtedy domnievali, že je v radostnom očakávaní.

No ak nás matematika neklame, jojkárka v tom čase už zrejme tehotná naozaj bola, čo nám teraz aj ona sama priznala. Na konci apríla, keď sme o tom písali, pripustila, že už asi bola v tom. Lucia čaká dievčatko s partnerom Dávidom, ktorého spoznala v obci, kde žije. Dvojica spolu randí, ako sme sa dozvedeli z jej blízkeho okolia, pol roka. Moderátorka tak vhupla z jedného vzťahu do druhého, keďže iba na jar tohto roku sa rozišla s partnerom Ladislavom, s ktorým randila od roku 2019. U toho dokonca bola nasťahovaná v jeho dome v Tomášove. Predtým mala medializovaný vzťah s podnikateľom so známou nábytkárskou firmou.

Blondínka sa malej princezničky už nevie dočkať. Dokonca má bezproblémový priebeh tehotenstva a nepociťovala ani žiadne nevoľnosti. Ako nám prezradila, dievčatko má priviesť na svet v januári budúceho roku.



