Napriek tomu, že Lucia Barmošová (38) je atraktívna žena, na mužov príliš šťastie nemala. Už vyše roka však randí s podnikateľom Ladislavom z Tomášova, no svoju lásku skrývala. Až doteraz. Blondínka totiž pred pár dňami dovolenkovala v Tatrách, kde jej robil spoločnosť aj jej partner.

Moderátorka Lucia Barmošová v minulosti randila s podnikateľom Martinom Durasom. Ich vzťah bol od začiatku ako na hojdačke. Rozchody striedali opätovné návraty, výlety a dovolenky. Dvojica však išla napokon definitívne od seba v roku 2018. Nejaký čas bola atraktívna blondínka sama, no potom jej učaroval istý Ladislav z Tomášova. S ním ju načapali fotografi v novembri 2019, ako autom vychádza z areálu jeho domu.

Lucia Barmošová Zdroj: tv joj

Že malo ísť práve o neho, potvrdzovala aj jeho fotografia s tajomnou ženou v zimnej čiapke z Tatier, ktorou sa pýši na sociálnej sieti ešte z januára 2019. Tá totiž odhalila až nápadne veľa podobností so zábermi, ktoré uverejnila v tom čase blondínka na svojom profile. Luciu prezradilo jej znamienko na tvári.

Odvtedy sa však žiadna ich spoločná fotka na sociálnej sieti neobjavila a Lucia svojho partnera úspešne tajila. Až doteraz. Moderátorka sa nedávno vybrala na výlet do slovenských hôr, odkiaľ sa pochválila zábermi z Tatier. A na jednom z nich pózuje aj so sympatickým priateľom Ladislavom, držiac sa okolo ramien a s krásnym výhľadom na Kôprovský štít.

„Užívajte,“ okomentovala jej záber sestra Kveta Horváthová a priložila aj srdiečka. Snažili sme sa skontaktovať aj s jojkárkou, no do uzávierky nám na otázky nereagovala. Z fotky však vidno, že je šťastná a spokojná a azda jej to tentoraz definitívne konečne vyjde a nebude už zarmútená z ďalšieho rozchodu.

Kto je utajovaný priateľ Barmošovej?

Ladislav Csenkey sa podľa informácií dostupných na internete venuje diagnostike a oprave cestných motorových vozidiel, karosérii či oprave pracovných strojov. Okrem toho sa jojkárkin partner zaoberá kúpou tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi.