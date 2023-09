Len nedávno nastala divácka vzbura, ktorá nemala v histórii našich reality šou obdobu. Z Love Islandu len po pár dňoch vyrazili miláčika Lua, ktorý si tam začal budovať vzťah so sympatickou Adrianou. Ľudia začali spisovať petície za jeho návrat a jeho nespravodlivý „vyhadzov“ z vily riešili aj mnohé známe tváre.

Fanúšikovia šou Love Island ostali ako obarení. Krátko nato, ako ostala Ráchel na ocot, sa situácia totálne otočila. Do vily naklusali dvaja noví fešáci, ktorí dostali možnosť vybrať si akékoľvek dievča. Páry tak porozbíjali, že v zóne ohrozenia sa v zlomku sekundy ocitli Sandro, Lu a Mariam. Ostatní mali následne rozhodnúť, koho zachránia a ktorých dvoch pošlú domov. Kufre si tak balili Mariam a sympatický Lu. Rozzúrení diváci vzali spravodlivosť do vlastných rúk a sociálne siete zaplavil hashtag #chcemezpatkylua. A nielen to! Na jeho podporu vznikla aj petícia, ktorú podpísalo bezmála 8-tisíc ľudí.

Lu cítil od ľudí aj známych tvárí obrovskú podporu. Viacerí za jeho návrat spisovali petíciu. Zdroj: Instagram

,,Jediný pekný, milý, inteligentný chalan, ktorého ste tam poslali, ale pre vás asi dosť nudný, tak ste sa ho zbavili!” odkazovali rozzúrení fanúšikovia šou. ,,Je to šou o láske. Lu si začal budovať vzťah s Adrianou a vy ho hneď vyhodíte? Akú to má logiku?” kopili sa komentáre a mnohí diváci oznámili, že šou prestávajú sledovať.

Lu sa stal miláčikom divákov. Zdroj: VOYO

Kompetentní tak museli konať. Divákom začalo blikať svetielko nádeje, keď sa ich miláčik ani po týždni od vypadnutia neohlásil na sociálnych sieťach. Dohadom je po včerajšej epizóde koniec. Keď sa už zdalo, že baliť kufre z ostrova si bude musieť aj Adriana, stalo sa niečo, pri čom poskočilo srdce každej romantickej duše. Na balkóne vily sa v žiare červených reflektorov objavil Lu, ktorý Adriane spieval vlastnú zamilovanú pieseň. O pár minút si už zaľúbenci bežali oproti, skončili v objatí a moderátorka im oznámila, že obaja na ostrove zostávajú. „Bolo to strašne dlho, nechcem povedať, že som tu trpela, ale bola som ako také telo bez duše," priznala Adriana. „Si ešte krajšia, ako som si ťa pamätal," zložil jej kompliment po návrate Lu.

Bude práve toto výherný pár tretej série? Zdroj: VOYO

,,Na úvod chcem povedať, prečo tu vy dvaja stojíte. Diváci naozaj veria, že vy dvaja máte šancu na lásku. My láske fandíme a o tom celý Love Island je a niekedy sú aj divácke hlasy silnejšie než hlas nás všetkých. Váš vzťah dostáva ešte jednu šancu,” vysvetlila všetkým moderátorka šou Zorka Hejdová. Bude sa ich vzťahu dariť? A sú práve títo dvaja adeptmi na víťazov šou alebo ich poslednú šancu na lásku vo vile opäť zničia neúprosné pravidlá? Na to si budú musieť diváci počkať. Ako sa bude situácia vyvíjať, sledujte už dnes večer na Voyo a zajtra vo vysielaní TV Markíza.

