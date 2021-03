Yvonne Přenosilová (73) - Pripravil ju o panenstvo?

Jednou z jeho prvých lások bola aj speváčka Yvonne. Údajne ju mal dokonca pripraviť aj o panenstvo. A to napriek tomu, že ich strážila jej mama.

Yvonne Přenosilová (73) - Pripravil ju o panenstvo? Zdroj: Blesk, archív

Zora Jandová (62) – Odviezol ju z tenisu

V roku 1983 si Štaidl zaflirtoval s krásnou čiernovláskou, speváčkou a herečkou Zorou, ktorú zbalil na tenisovom turnaji umelcov. Nakoniec ju nepozorovane odviezol z Prahy. „So Zorou bolo vždy veľmi príjemne, pretože to je chytré a vtipné dievča, obdarené pozitívnym vzťahom k prežitkom a hriechom, pokiaľ nie sú smrteľné,” opísal Štaidl.

Iveta Bartošová (†48) - Chorobná žiarlivosť

K rozvodu ho prinútila až o 20 rokov mladšia Iveta. Začali si spolu na zájazde. Ich búrlivý románik sa však pre neho rýchlo skončil nočnou morou. „Keďže to nebol hollywoodsky film, Iveta mi začala komplikovať život chorobnou žiarlivosťou,” priznal Štaidl. Ich búrlivý vzťah trval 13 rokov a vzišiel z neho syn Artur, o ktorého však Štaidl zo začiatku vôbec nestál. Bartošová si však presadila svoje. Vtedy už však trpela psychickými problémami, a keď mal Artur tri roky, od Štaidla utiekla.

Iveta Bartošová (+ 48) - Chorobná žiarlivosť Zdroj: Blesk, archív

Eva Pilarová (†80) - Románik na Kube

Prežili spolu krátky, ale o to viac romantický románik. Do oka mu padla v Semafore a omotal si ju tak, že ho pozvala k sebe domov. Vtedy sa však medzi nimi ešte nič nestalo. Milostne sa zblížili až na Kube.

Jitka Zelenková (70) - Milenkou 11 rokov

Jednou zo žien jeho života bola okrem iných speváčka Jitka Zelenková, ktorá sa o ich vzťahu vyjadrila ako o láske z filmu. A to napriek tomu, že v tom čase už bol ženatý a mal rad ďalších mileniek, s ktorými sa Zelenková poznala a na túto tému s nimi vtipkovala. Napriek všetkému im vzťah vydržal dlhých 11 rokov.

Pavlína Filipovská (79) - Sex vo Felícii

Prvý vážnejší vzťah prežil práve s Pavlínou. Vtedy mal Štaidl sladkých 19 a ona bola o štyri roky staršia. A vydatá… Nakoniec sa rozviedla a ich vášňam už nič nebránilo. Raz v noci ich pristihli policajti (Verejná bezpečnosť) in flagranti v jej Felicii. Láďa však na krásku rýchlo zabudol, keď odišiel s Gottom († 80) na dlhodobé angažmán do Las Vegas a zbalil tam manželku hollywoodskeho režiséra Dona Medforda († 95).

Marta Kadlečíková (†60) - Divoké orgie

Divoký sex si užíval aj s dlhoročnou partnerkou Jiřího Muchu († 76), syna slávneho maliara Alfonsa Muchu, Martou. Tá v jeho dome robila dekadentné večierky, podľa Štaidla tzv. mr*oplesy. Nadovšetko milovala telesnú rozkoš a podľa jeho spomienok sa vyspala s celou armádou mužov a jednou čatou žien.

Anna Štaidlová (74) - Upila sa k rozvodu

Po prvých dvoch láskach, Filipovskej a americkej Lise, sa zbláznil do svojej ženy Anny, ktorú prebral Láďovi Kleinovi z Olympicu. Po 6 rokoch sa vzali. „Bola rozumná a inteligentná manželka, ktorá nebola ochotná rozbiť rodinu na základe mojich občasných avantúr,” priznal Štaidl, ktorý sa s ňou však v roku 2001 predsa len rozviedol. „Koľkokrát som za ním prišla do Jevan točiť a Darinka prišla z izby vyspinkaná, vyfúkané vlásky... A Láďova manželka Aňa bola totálne na mol. Tam sa diali hrozné veci,” opísala Bartošová v knihe.

Anna Štaidlová (74) - Upila sa k rozvodu Zdroj: Blesk, archív

Dara Rolins (48) - Uhranula ho sexualitou

Iveta Bartošová vo svojej knihe popisovala, ako si Štaidl užíval s mladučkou, v tom čase ešte neplnoletou speváčkou Darou Rolins. „Boli spolu dlho. Začali si spolu na zájazdoch a potom ju bral na Apolinárku. O tom, ako tam za ním chodieva, mi v čase, keď sme boli len kolegovia, dokonca rozprával. Vtedy to ešte nebol jeho dom, mal tam len tú garsónku. Taký brloh, kam si vodil dievčatá. Keď sme sa do seba s Láďom zamilovali, vravel mi, že to s Darou ukončil. Viem, že neklamal,“ citoval Blesk z knihy. Ich románik priznal aj samotný Štaidl. „Veľký milostný príbeh som prežil s Darinkou Rolincovou v čase, keď som sa prestal deliť o posteľ so svojou ženou,“ priznal kedysi v knihe Víno z hroznů. „Najskôr ma to dievčatko ,uhranulo’ obrovskou dávkou muzikálnosti, neskôr tiež nečakanou sexualitou,“ popísal hudobník detailne. Daru to však nepotešilo a vzťah vždy popierala.

