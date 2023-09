Po poriadnej dávke estrogénu, ktorý priniesli do Casa Amor štyri nové dievčatá, nemohli ostať krásky vo vile na sucho. Do Love Islandu dorazili dvaja noví „bombshelláci“ a jeden z nich akoby z oka vypadol slávnemu hercovi.

Kým chalani si užívali pozornosť štyroch dám v druhej vile, dievčatá neskrývali nespokojnosť s absenciou mužskej spoločnosti. Nuž, ako to býva zvykom, ich priania boli vypočuté a réžia im poslala dvoch adeptov na nové vzťahy. Kým Slovák Mike (27) zaujal najmä titulom pred menom, model Oliver (21) očaril výzorom. Aj vám sa podobá na hollywoodsku star, ktorú všetci poznajú najmä vďaka stvárneniu ikonického Jacka Dawsona vo filme Titanic? „Veď to je mladý Leonardo DiCaprio. Veľký sympaťák,“ napísala pani Simona.

Do vily prišli dvaja nový bombshelláci. Zdroj: Instagram @oliverprucha

O svoju polovičku sa nateraz nemusí nikto báť, keďže obaja chlapci učarovali najmä dievčatám, ktoré prišli do vily len nedávno a nemajú vybudované žiadne pevné vzťahy. To však chlapci vo vile Casa Amor netušia a Chris, na ktorého sa Oliver tiež podobá, ihneď začal o Majke pochybovať. Ako to celé dopadne, si pozrite už dnes od 23.10 hod. na Markíze.

Prečítajte si tiež: