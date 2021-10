Fešák Petr Gebauer súťažil v markizáckej šou Love Island. Mal prenikavý pohľad, rád sa smial, no krásky, ktoré si vybral, vždy nejakým spôsobom odpudil. Kým vo vile sa mu lepila smola na päty, v súkromí to je úplne naopak.

Petr sa v šou dlho neohrial. Najskôr tvoril pár s Aichou, neskôr ho zaujala Mishala a vyzeralo to, že mu to bude klapať až so Simonou. Nestalo sa tak a z hry vypadol už v druhom párovaní. Krátko po prílete do Prahy však zverejnil fotky s nádhernou slečnou a priznal, že to je jeho priateľka. Jeho novou vyvolenou sa stala podnikateľka Juliana, ktorú pozná necelý mesiac. Spoznali sa ešte pred jeho odletom na Kanárske ostrovy, keď mu pomáhala vyberať outfity. Netrvalo dlho a Petr opäť šokoval. Všetkým sa pochválil, že už sa stihli aj zasnúbiť.

Petrova manželka Juliana. Zdroj: instagram P.G.

No a pred pár dňami zverejnil už aj svadobné fotky! Nevesta mala biele čipkované svadobné šaty a vyzerala ako pravá princezná! Gratulujeme!

Prečítajte si tiež: