Kedysi na jeho hitoch fičal azda každý, no potom upadol do zabudnutia. Reč je o jordánskom spevákovi Lobovi (48), ktorý je autorom hitu Ty si moja láska z roku 2005. Hudobník nedávno zavítal do Telerána, kde prezradil, čomu sa dnes venuje a prečo takmer zdrhol zo Slovenska.

Ak si pamätáte na letné hity ako Ty si moja láska, Suzanna či Meniny, tak vám určite nemusíme predstavovať Loba. Vďaka nim sa zviditeľnil po celom Slovensku, kde žije už 20 rokov. Po Jordáncovi, vlastným menom Ismail Salah Ismail Loub, sa však na pár rokov zľahla zem. Spevák však na hudbu nezanevrel, a okrem toho vedie kurzy tanca.

A ako si spomína na svoj megahit spred 23 rokov? „Keď sme prvýkrát zahrali tú pesničku, nikto netancoval. Asi sa hanbili, bol som z toho veľmi sklamaný. Ale keď začala klip vysielať hudobná televízna stanica Music Box, už sa to potom rozbehlo a bol som spokojný,” zaspomínal si Lobo na svoje začiatky. „Keby pesnička nemala úspech, určite by som tu neostal žiť,” netají sa spevák, ktorý je dnes hrdým otcom štyroch detí. Dve z nich sa narodili počas obdobia covidu.

Lobo Ismail Zdroj: reprofoto youtube.com/@loboismailmusic

„Najmladšia má 6 mesiacov, potom mám 3-ročnú dcérku a tretiu dcéru Sáru,” hovorí, no ako bolo počuť, slovenčina mu stále robí problémy. „Prvýkrát, keď som počul slovenčinu, počul som ten jazyk, akoby štebotali vtáky, bolo to pre mňa strašné, no teraz sa mi to už tak nezdá,” prezradil. Čomu sa venoval tie dlhé roky, keď nebolo o ňom nič počuť?

„Napríklad počas covidu to bola pre mňa katastrofa, bol som doma, keďže tanečná škola musela byť zavretá. Venoval som sa rodine. Ale cez pandémiu som napríklad stihol dve deti,” pochválil sa spevák s tým, že aktuálne prezentuje novú pesničku – pre neho nového štýlu elektro-swing. „Pamätáte si na Charlieho Chaplina? Tak niečo také! Dúfam, že to bude úspešné,” dodal.