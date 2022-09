Po úspechu v spomínaných seriáloch sa Lieskovská z televíznych obrazoviek stiahla. Intenzívnejšie sa začala venovať hraniu v divadle, keď sa na doskách Divadla Novej scény objavila v predstaveniach Mata Hari, Mačky, Boyband, Charlieho teta, Obchod na korze či Sluha dvoch šéfov. Herečka mala dlho na partnerov smolu. Viacero vzťahov jej stroskotalo, no konečne našla toho pravého.

Herečka Jana Balzar Lieskovská počas návštevy Telerána. Zdroj: TV MARKÍZA

Jana sa nedávno vydala za známeho Čecha Roberta Balzara (60). Ten je popredný český džezový kontrabasista a hudobný skladateľ a od herečky je starší o 21 rokov. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru a syna. Dvojici to však mimoriadne pasuje a herečka žiari šťastím. Vo štvrtok prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, kde prezradila detaily ich svadby.

„Naša svadba bola krásna. Spojili sme sa dve hudobnícke rodiny. Takže sa spievalo, bol to veľký žúr, tancovalo sa. Bolo to však veľmi komorné. Vždy som si želala komornú svadbu, aby to bolo o tých blízkych, aby sa všetci spoločne rozprávali. Sedeli sme za jedným dlhým stolom, tancovali sme do pol 5 rána,” prekvapila Lieskovská.

„Neverila som, že pár, ktorý sa berie, si dokáže užiť svadbu. Vždy sa totiž musíte o všetkých starať a musíte byť stále v pohotovosti. Nie. My na to spomíname ako na veľký žúr a chceme si to zopakovať (smiech),” dodala a následne prezradila, že s manželom ich pred rokmi spojila pani Hana Hegerová na akcii venovanej nadácii.