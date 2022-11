Napriek tomu, že skladby Horkýže Slíže v rebríčkoch najhranejších piesní slovenských a českých rádií určite nenájdeme, patria medzi špičku a sú koncertnou istotou, ktorá vniesla do kvalitnej hudby kvalitný humor.

Skupina Horkýže Slíže. Zdroj: TASR

Kýže sliz je piaty štúdiový album tejto slovenskej rockovej skupiny a je komerčne najúspešnejší, ktorý z kapely urobil kult. Skutočný prelom nastal práve v roku 2002 s týmto albumom. Zabodovali dokonca aj v rádiách, melodickými pesničkami Vlak, L. A. G. song, Cigarety alebo Brďokoky, vysmiatou Malá Žužu a prišla aj medializácia, ktorú chalani neobľubujú, s piesňou Denník. Album získal platinovú platňu a začali sa objavovať na slovenských a českých festivaloch a dodnes vypredávajú všetky koncerty. Aktuálne sú od 4. novembra na jesennom turné, ktoré zakončia 17. decembra na Orave.

Lídra kapely Kuka sme nedávno stretli v spoločnosti, kde sme ho na chvíľu vyspovedali. Na čom momentálne pracuje? „Chystali sme jesenné turné a pripravili sme aj nové intro koncertov – taký divadelný prvok a chystáme nové klipy. Máme takých päť krátkych songov, na ktoré chceme spraviť jeden klip,” prezradil nám spevák, ktorý so skupinou baví fanúšikov už dlhých 30 rokov. Ako vníma to, že sú na scéne už tak dlho? „Cítim sa na 30 aj vekovo, je to aj preto, že publikum je stále aj mladé. Keď je človek obklopený mladými ľuďmi, tak je potom aj on mladý. Tak to býva. Ako kapela sa cítime ešte na takých 20 – 30 rokov, že by sme to vedeli potiahnuť. Uvidíme, ako to bude znieť (smiech). Treba si šetriť hlasivky, trošku cvičiť a stále si hovoriť, že máme 30 rokov,” hovorí odhodlane Kuko.

Slíže sú známe originálnymi textami pesničiek. Kde berú inšpiráciu? „Počúvame vtipných ľudí, bavíme sa s vtipnými ľuďmi a trošku ich potom, samozrejme, vykrádame. Keď niekto niečo povie na párty, ja mám pamäť na takéto veci, zapíšem si to. Potom na druhý deň mu poviem, že aha, toto si mi včera povedal, pozri, aký rým som na to zložil. On sa začuduje, že či to naozaj povedal (smiech). Ja potom poviem, že ešteže som tam bol a pamätám si to. Takto vznikajú naše texty. Vtipné texty majú stále zelenú. Ide však o to, aby ten vtip bol nasmerovaný správne,” prezradil nám frontman, ktorý napriek veselej tvorbe priznáva, že ani jeho neobchádza smútok.

„Viem byť aj smutný, keď ma niekto naštve, alebo keď mi dá dôvod, aby som bol smutný. Našťastie sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorí sú veselí. Ale napr. v kapele niekedy máme aj ponorkovú chorobu a sú tam aj nervy. A keď to prenesie jeden na druhého, sú tam ďalší chalani, ktorí sa postavia medzi nás. Je to však veľmi krátke obdobie, keď prežívam smútok,” dodal Kuko.



