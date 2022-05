Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939 v Zlíne. Bol pravnukom slovenského evanjelického farára a spisovateľa Jozefa Hollého. Prvé herecké skúsenosti získal popri štúdiu u Andreja Bagara na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, z ktorej po dvoch rokoch prestúpil na pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU). Kariéru rozbehol v divadle Ve Smečkách, ktoré dostalo názov Činoherní klub. Strávil tam 30 rokov. A práve tam došlo k osudovému momentu. Hoci vtedy už osem rokov tvoril pár so speváčkou Naďou Urbánkovou, zoznámenie s mladučkou Libuškou Šafránkovou mu zmenilo život. Keď mladá Libuška Josefa prvýkrát uvidela, ukázala na neho prstom a povedala: „Toho si vezmem!" Dlhé dva roky dokonca udržoval pomer s oboma dámami, kým sa Urbánková o jeho „druhom živote“ dozvedela od svojej kaderníčky. Veľmi zamilovaná, ale teraz aj nesmierne sklamaná a zúfalá Naďa Urbánková sa Abrháma nechcela len tak vzdať. Dokonca sa mala z nešťastnej lásky pokúsiť o samovraždu. Lenže Abrhám sa definitívne rozhodol pre Šafránkovú a Urbánkovú opustil. Speváčka to hereckej dvojici nevedela odpustiť. Často padali na ich adresu tvrdé slová. Po smrti Libušky opäť prehovorila. „Už som im všetko odpustila. Oni dvaja si boli súdení. Bola to vôľa Božia, čo ich spojila," vyhlásila Urbánková, keď sa jej českí novinári pýtali na nebohú Libušku. „Ja som si Libušku veľmi vážila, rovnako tak Josefa. Po čase som pochopila, že to boli ľudia, ktorí k sebe neuveriteľne patrili. Boli nesmierne podobní, talentovaní, boli proste ideálni. Josefovi je teraz asi hrozne. Patrili k sebe," dodala pre TN.cz.

Josef Abrhám v Cirukuse Humberto Zdroj: ČT

Keď herec Urbánkovú definitívne opustil, zo Šafránkovej a z Abrháma sa stal jeden z najstabilnejších a najpríkladnejších párov českého šoubiznisu. Vzali sa v roku 1976, mnohokrát spolu tvorili pár aj na striebornom plátne a mali spolu syna Josefa. Nerozlučným párom zostali až do náhlej smrti Libušky 9. júna 2021.

Pred kamerou Abrhám debutoval vo filme Strop (1961) v réžii Věry Chytilovej. Neskôr sa predstavil vo viacerých filmoch vrátane Marečku, podejte mi pero! (1976) či Vrchní, prchni! (1980), kde stvárnil hlavnú postavu Dalibora Vránu. Jeho najznámejšou televíznou úlohou sa však stala rola záletného lekára a neskôr primára ortopedického oddelenia Arnošta Blažeja v seriáli Nemocnice na kraji města (1977). Seriál sa dočkal aj pokračovaní s názvom Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) a Nemocnice na kraji města – nové osudy (2008). Paradoxom je, že vždy okúzľujúci a prelietavý doktor Blažej sa v deji zblížil s plachou sestričkou Inou, ktorú stvárnila krásna Andrea Čunderlíková. Z romániku sa vykľula láska ako hrom, z ktorej vzišlo dokonca spoločné dieťa, syn Arnošt. V seriáli sa však Blažej zachoval ako muž, svojej žene priznal, ako sa veci majú a začal nový život po boku Iny. Takmer totožná story ako s Libuškou… Len s tým rozdielom, že Urbánkovej to musela po dvoch rokoch povedať kaderníčka.