Hoci sa všetci opäť snažili, ako mohli, jeden pár musel znova v nedeľu večer vypadnúť. Diváci tentoraz SMS hlasmi najmenej podporili kubánsku hviezdu Maria Cimarra. Ten už po prvom kole viacerých prekvapil tým, že na parkete mu to veľmi nejde, no diváci ho v súťaži držali až do 6. kola. Napriek tomu, že porota mu nedávala lichotivé hodnotenia a každým kolom si od nej vyslúžil nízke bodové hodnotenie a, naopak, často chválila „drevo“ Borisa Valábika, fanúšikovia boli na jeho strane. No Mario mal aj veľa odporcov, ktorí nechápali, ako sa od kola ku kolu dostáva ďalej napriek slabučkým nepresvedčivým výkonom.

Mario Cimarro tancoval v 6. kole tango. Zdroj: TV MARKÍZA

Cimarro tak čelil verejnej kritike zo strany divákov, prečo je stále v hre, keď na to jednoducho nemá. Viacerí mali aj ten názor, že možno i kvôli nemu vypadla z hry dobrá tanečnica, herečka Helena Krajčiová. Divácke SMS hlasovanie však hovorilo niečo iné a kubánska hviezda sa pretancovala, možno na mnohých prekvapenie, až do 6. kola, kde Mario zatancoval tango, ktoré sa mu stalo osudným, rovnako aj spoločný ľudový tanec, kde išiel kroky naopak. Adelu však zaujal už len tým, ako pekne mu pristal kroj. No napokon Maria osud dobehol. A možno aj ukončil jeho vnútorné trápenie, ktoré však navonok nedával najavo.

Herec Mario Cimmaro počas odchodu z tréningu. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„Bol som tu šesť týždňov, som vďačný Slovensku, že som sa toľko naučil, stretol skvelých tanečníkov, bola to úžasná cesta! Ďakujem Let's Dance a ďakujem Slovensku,“ vyhlásil Cimarro tesne po vypadnutí zo šou. Z jeho výrazu tváre nebolo cítiť sklamanie, no smútok či hnev nedával najavo ani kolá predtým, ani po hodnoteniach poroty, ktorá ho veru nešetrila. „Táto šou je najlepšia široko ďaleko, sú to tri hodiny adrenalínu, skvelej zábavy. Je mi cťou, že som mohol byť toho súčasťou,” dodal mimo kamier pre TV Markíza. A v hľadisku boli aj slzy – Mariova snúbenica Broňa Gregušová neskrývala smútok. Niekto však vypadnúť musel a tentoraz to vyšlo na seriálového Juana…



