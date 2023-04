Diváci si opäť užili ďalšie kolo tanečnej šou Let´s Dance. Žiaľ, aj tentoraz sa musel jeden pár so súťažou rozlúčiť.

Hoci sa opäť všetci snažili najviac, ako mohli, jeden pár skrátka vypadnúť musel. Diváci tentoraz najmenej podporili Henrietu Farkašovú a Mareka Kliča a ľudové kolo si už neužijú. ,,Veľmi by som chcela poďakovať Markíze za príležitosť a vytvorila mi priestor. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť a veľká výzva. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali. Mojou výhrou bol Marek - môj tanečný partner. Je to skvelý človek a skvelý tanečník," povedala Heňa tesne po vypadnutí.

Henrieta Farkašová z Let´s Dance vypadla. Zdroj: TV Markíza

Tá sa na tanečný parket vrátila po zdravotných problémoch. Jedno kolo musela pre covid vynechať. ,,Heni moja, netreba zabúdať na to, aké si to mala ťažké. Po našich tréningoch mi bolo často veľmi ľúto, ale zároveň som bol na teba veľmi hrdý. Mala päť operácií kolien, zle vidí a na parket sa postavila po ťažkom covide. Klobúk dole," povedal s plačom Marek.