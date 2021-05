Lenka si ako dieťa neuvedomovala, o čo ide. Až v dospelosti prišla na to, že svojím spôsobom bola tiež šikanovaná.

„Keď som sa rozprávala s mnohými psychológmi, za našich mladých čias niečo také nebolo. Vtedy mi bolo povedané, že to bolo, len som si vlastne neuvedomovala, že toto môže byť šikana. A áno, ako dieťa si pamätám, že som vždy bola ako slúžka medzi kamarátkami. Boli sme štyri kamarátky a ja som bola tá upratovačka. Nevnímala som to, žeby to bolo zlé, nepociťovala som to. No povedali mi, že toto bolo to. Ty si bola odtláčaná. Moja kamarátka, spolužiačka mi raz napísala, že mám krivé nohy a do tridsiatky som potom nenosila sukne,” šokovala Šóošová v Reflexe.

