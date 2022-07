Lenka a Roman sa v utorok do Telerána poriadne nahodili. V štúdiu totiž privítali vzácnu návštevu. Pozvanie do rannej šou prijali Ricardo Franceco Bailey, spevák a líder legendárnej skupiny Delegation. S ním prišli aj Andrew Gerard Williams (klávesy a spev) a Christian James Bailey, Rickov syn (basa). Hviezdy svetovej funky scény sa opäť vrátili na Slovensko. Delegation má na konte hity ako Where It The LOVE, We used to know… You And I´ & ´I Want You Back, Oh Honey a mnoho ďalších. Spolu s kapelou Kool & the Gang mali totiž v stredu dvojkoncert v Bratislave.

Medzi naj najobľúbenejšie kúsky patria aj mohutné bagandže. Zdroj: tv markíza

Šóošová si na seba dala štýlové modré šaty a po dlhom čase ju diváci videli v opätkoch. A jej elegantný štýl diváci mimoriadne ocenili, keďže Teleráno vždy moderuje vo voľných „oversize” outfitoch a v divokých vlasových kreáciách. „Lenka bola konečne super. Takto žensky by sa mohla obliekať stále. Tie neforemné veci, čo nosí, sa mi akosi neľúbia,” napísala diváčka Mirka. „Konečne nemá vrece na sebe, zbytočne veľké veci nosí, teraz bola konečne za krásnu,” pridala sa Monika. „Keď má na sebe veľmi veľké veci, tak to sa mi nepáči, viem že teraz sa také nosia, ale nie každému sa to hodí," reagovali ďalší diváci rannej šou.

