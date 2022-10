Martin Knižka bol extrémne lenivý a rovnako extrémne obézny. Kvôli deťom a manželke si vstúpil do seba a prihlásil sa do šou. Tam sa mu podarilo zhodiť krásnych 70 kíl. Ako sám priznáva, stále sa snaží pracovať na postave, no od galavečera mierne pribral. „Po galavečere stále športujem. Hlavne som sa zameral na cyklistiku a stravu stále držím hlavne cez týždeň. Cez víkend to mám trošku voľnejšie. Stále sa snažím držať váhu. Teraz mám nejakých 96 kíl,” prezradil Martin pre markiza.sk, ktorý na galavečere vážil 94 kg.

Martin Knižka (32) z Extrémnych premien sa vyjedol na 164 kíl. Zdroj: tv markíza

Otec rodiny sa dokonca vo veľkom dal na cyklistiku. „Mám taký cieľ, že od nového roka chcem vstúpiť do cykloklubu tu u nás vo Svite a zúčastňovať sa pretekov budúcu sezónu na Slovensku,” hovorí s nádejou. A konečne je na seba hrdý! „So svojím novým telom som veľmi spokojný, ale stále si spomeniem, ako som vyzeral. A jednoducho už to nedopustím, lebo bol to ťažký rok,” dodal.