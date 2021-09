Kövešovej odvaha rozhodne nechýba a často robí reportáže, ktoré už spadajú do rúk polície. Najnovšie v markizáckom Reflexe spovedala prostitútku a zisťovala, ako sa k tomu vôbec dostala. „V 16-tich som porodila. Chodila som do školy, ale so spolužiačkami som sa nemala o čom baviť. Začala som sa stretávať s partiou, ktorá mi dala vyskúšať heroínovú cigaretu a už to bolo. Po skončení školy som utiekla a začala som pendlovať ulica, škola. Vrátila som sa domov, dali ma do poriadku. Dospelo to do štádia, že už ma rodina nepustila domov,” opísala v Reflexe Katarína, ktorá skončila na ulica ako 21-ročná.

„Keď som išla na prvý kšeft, dostala som zaň 2 000 korún a to len za 15 minút. Povedala som si, že takto ľahko prídem k peniazom,” pokračovala a prezradila, že keď sa objavilo nové dievča na ulici, vždy to malo náročné.

Kristína Kövešová Zdroj: shutterstock

„Keď sa zotmelo, zarobila som si a išla som si kúpiť dávku. Potom som sa vrátila domov. Takto som fungovala. Chodia za nami lekári, manažéri ale aj robotníci. Boli aj takí, ktorí nás zbili alebo dokopali,” netajila sa Katarína, ktorej po smrti dcéry takmer na ničom nezáleží. „Ľudia nech si veľmi dobre rozmyslia, čo urobia, keď im niekto bude dávať drogy. Nie je to len na jednu chvíľu. S jednou dávkou sa začne peklo. Keby sa dal vrátiť čas, takúto chybu by som v živote neurobila,” dodala na záver.

