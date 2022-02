„Survivor je najťažšia reality šou na svete a ten, kto o tom pochybuje, by mal lepšie sledovať zúbožené a doráňané telá hráčov v oboch kmeňoch. Zranenia sa však nevyhýbajú ani nám v štábe, ja už mám na konte menšiu popáleninu druhého stupňa na zápästí a preseknuté prsty chodidla, ktoré museli byť znovu prišité (na foto je už desiaty deň po operácii, skoršiu fotku by Instagram nezniesol). Ale keďže ‚show must go on‘ a vy žiadnu pauzu nečakajte, ideme ďalej,” napísal k hrozivo vyzerajúcim fotkám Šmahel.

Martin Šmahel v šou Survivor. Zdroj: tv markíza

,,Preboha to čo si robil s tou nohou? Si stúpil na niečo?" opýtal sa ho Michal Gajdošech. ,,Ostrý keramický úlomok, zastavila ho len kosť," napísal mu Šmahel. ,,Trčal a stúpil si naň?" zisťoval ďalej. ,,Zlomil sa nečakane mi pod nohami, keď som na ňom stál na špičkách a nevedel som, že sa prelomí," dodal Martin.

Prečítajte si tiež: