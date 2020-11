Julka od svojho seriálového detského manžela Maxa chcela, aby sa nevenoval toľko mobilu, ale radšej jej. Ako správna žena to musela neskôr rozobrať so svojimi kamarátkami na detskom ihrisku. „To sa ti ako podarilo? Prinútiť Maxa, aby sa stále nehral na mobile?“opýtala sa jej zvedavo kamarátka.

Laura Gavaldová z Oteckov zapózovala so zajačikmi. Zdroj: tv markíza

„Dala som mu čas. Keď na chlapa tlačíš, nič nedocieliš. Keď mu dáš priestor, tak on sám príde na to, čo je správne,“poznamenala Julka. „Aha, takže on si potom myslí, že na to prišiel sám, ale pritom urobí len to, čo chceš ty. Ach, tí chlapi sú ako malé deti,“dodala na záver Julkina kamarátka.

