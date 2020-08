Vitteková je známa tým, že je aktívna na Instagrame a fanúšikom zdieľa časť svojho súkromia. No najnovšími príspevkami poriadne prekvapila. Zverejnila informáciu, že jej mladšia dcéra chudne. „Prečo som chcela schudnúť? Lebo som prestala tancovať a nedopadlo by to so mnou dobre, cítila som sa taká veľká. Nosila som iba mikiny a rozhodla som sa, že to zmením,“ prezradila Vittekovej dcéra, ktorá krátke video zverejnila na Instagrame. „Aby mohla nosiť plavky,“ dodala Patrícia.

Dcéra Cynthia schudla za mesiac 5 kíl. Zdroj: Instagram P. V.