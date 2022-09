Koncom mája 2021 celé Slovensko šokovala náhla smrť obľúbeného rádiového spíkra a porotcu z prvej a druhej série speváckej šou SuperStar Jula Viršíka (†56). Podľa nášho zdroja sa mu rodina nevedela dovolať a začala mať veľké obavy. Manželka ho mala v dome nájsť nevládneho. O malú chvíľu prišla sanitka a mali sa ho snažiť ešte oživovať, žiaľ, neúspešne. Moderátorovi, ktorého všetci milovali vďaka jeho legendárnej hitparáde Twentyfive, zlyhalo srdce. Stalo sa to v jeho dome v Malých Levároch, kde býval so svojou manželkou. Práve ona ho našla a okamžite zavolala záchranku. Žiaľ, už bolo neskoro.

Julo Viršík Zdroj: Marta Földešová

Julo Viršík posledné roky moderoval hitparádu Twentyfive na Rádiu Expres. Celý víkend po jeho májovej smrti v roku 2021 si jeho najobľúbenejšie hity pripomínali jeho kolegovia, ktorí sa s poslucháčmi delili o príhody, ktoré s Julom zažili. „To boli zlaté časy. V 90. rokoch sa z podnikov chodilo priamo ráno do štúdia a ranná šou Veselé dobré ráno išlo len taký fukot,” priznal vtedy moderátor Rasťo Očenáš.

„Jeho špecifický hlas bol legendárny, vždy každý vedel, že to je Julo. Nikto sa pri ňom absolútne nemohol pomýliť. Ďalšia vec, že sme často čakali na Julove príbehy, do jeho neskutočného podmazu, ktoré vždy čítal. Volali sme to ‚Tenkrát po prvé‘. Okrem kameňákov tvorila jeho hitparáda aj príbehy,“ zaspomínali si na neho jeho bývalí kolegovia Mirec a Rasťo Očenáš v špeciálnom vysielaní pár dní po jeho smrti.

Jeho úmrtie zneužívali konšpirátori

Krátko po jeho smrti sa internetom začali šíriť nechutné správy, že za jeho náhlou smrťou môže byť práve očkovanie vakcínou AstraZeneca. ,,To, že jeho smrť využije aj slovenská dezinformačná scéna, je naozaj nechutné. Užívateľský profil Ján Bielčik, ktorého pestrý profil obsahuje konšpiráciu za konšpiráciou, zverejnil screenshot statusu nebohého Jula Viršíka z 18. apríla 2021, kde moderátor správne nabáda ľudí, aby sa išli očkovať. Užívateľský profil Ján Bielčik náhlu smrť moderátora bez štipky úcty zvrhol na šírenie svojej konšpirácie," upozornila vtedy polícia.

Viršík presne 18. apríla 2021 zverejnil status, v ktorom napísal, že už má po očkovaní. „Mrzí ma, že stále je medzi nami dosť ľudí, ktorí sa očkovať nechcú, resp. špekulujú čím áno a čím nie. Nedávno na mňa prišiel rad. Neriešil som, čo to bude. Môže byť aj made in Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v EÚ. Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto než to minulé,” napísal vtedy.



Prečítajte si tiež: