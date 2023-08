Pátrovič je medzi divákmi známy od roku 2010, a to ako pravidelný vymetač kastingov v šou Česko Slovensko má talent. Bývalý vodič autobusu sa však teraz rozhodol zmeniť taktiku. Uplynulú sobotu sa totiž v spravodajskej televízii konal konkurz na nové posily, na ktorom sa objavil aj vytrvalý Jozef. O pozíciu redaktora však ani zďaleka záujem nemal.

Jozef Pátrovič je pravidelný vymetač kastingov šou ČSMT. Zdroj: TV JOJ

Žil v domnienke, že v TA3 prebieha deň otvorených dverí a on hľadal osobu, ktorá by mu pomohla zrealizovať jeho plán súvisiaci s „bojom proti azbestu na Slovensku”. „Myslel som si, že niekoho nájdem, kto by mi pomohol založiť pápežskú organizáciu, ktorú majú Taliani aj Poliaci. To by sme chceli založiť v TA3, ak by sa to dalo. Aby mladí ľudia z celého Slovenska mohli chodiť sem a vyjadriť sa k životnému prostrediu," povedal pre TA3. Prezradil, že prišiel hľadať človeka, s ktorým by mohol začať svoju „novú reláciu” a tiež, že patrí k najvernejším divákom.

