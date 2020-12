Ida Rapaičová (77) je späť. Herečka kedysi pôsobila dlhých 35 rokov v divadle Nová scéna. Na svojom konte má množstvo postáv, no pred kamerami sa naposledy objavila v roku 2018. A nebolo to posledný raz, aj keď si vtedy možno toto pomyslela. Ida sa totiž znova vracia na obraz.

Rapaičová kedysi skončila v divadle nie zrovna pekne. „Jednoducho mi napísali, že ma už nepotrebujú. Mala som na to vek, ale ten spôsob som nedokázala prijať. Po 35 rokoch mi nikto nepodal ruku a nepovedal ďakujem,“ prezradila ešte v roku 2015 v rozhovore Rapaičová. Na obrazovkách sme herečku v minulosti videli v seriáli Odsúdené a v roku 2015 kývla na ponuku do filmu. „Je to len epizódna postava,“prezradila Ida v tom čase pre médiá. Odvtedy sa na obrazovkách neukázala. Na vedľajšiu koľaj však odsunutá nebola. Herečka najnovšie dostala ponuku z Markízy. Zahrá si v seriáli Najhorší týždeň môjho života, v hlavnej úlohe so Zdenou Studenkovou.

Ida Rapaičová. Zdroj: MARTA FODDEŠOVÁ

Televízia jej ušila rolu na mieru, keďže nedávno absolvovala ťažkú operáciu. Na pľaci sa ukázala s paličkou. Ida v minulosti hrala po boku Ivana Krivosudského, Vlada Müllera či Viliama Polónyiho. „Žiaľ, všetci už nie sú medzi nami, ale je to osud a všetci tam spejeme,“ vyjadrila sa Rapaičová pre markizácku Smotánku. Už teraz je určite, na čo sa tešiť.