Šou Mama, ožeň ma! vyplodila v roku 2013 tváre, ktoré rezonujú v pamäti Slovákov dodnes. Nepochybne do tejto skupiny patrí aj bezzubá Martinka P. zo Žiliny, ktorá sa snažila získať si lásku Tibora. No od začiatku to medzi nimi výrazne škrípalo a mladá žena si jeho srdce nezískala ani povestným smiechom. Doma však pritom Martinu čakal starší priateľ, no ani s tým jej to nevyšlo.

Martina pred rokmi nosila ružovú parochňu. Zdroj: facebook

Martinka sa ešte v roku 2020 na svojom profile na sociálnej sieti pochválili zábermi s mladším fešákom, ktorý ju bozkáva na líce. ,,Môj najkrajší deň s mojím priateľom,“ napísala vtedy brunetka k fotke. Vyzeralo to vtedy dokonca aj na svadbu, keďže pri jej profile svietilo slovíčko zasnúbená. Či sa tak stalo, vie len samotná Martina. Dokonca si nechala ako tak upraviť zničený chrup. A ako vyzerá dnes? Len pred pár mesiacmi sa pochválila novou fotkou. Ste zvedaví, ako dnes vyzerá? Kliknite na našu galériu.