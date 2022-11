Akoby to bolo len včera, čo Julo Satinský († 61) alias Ujo Klobása či milovník čučoriedok zabával všetkých okolo seba. V decembri to už bude neuveriteľných 20 rokov, čo skvelý herec a humorista odišiel do umeleckého neba. Nezabudnuteľný umelec nedávno „ožil” v reklame na známu banku. Čo na to hovorí dcéra Lucia Molnár Satinská (36) a ako si spomína na slávneho otca, prezradila v markizáckom rozhovore.

Nenahraditeľný Julo Satinský sa narodil a vyrastal na Dunajskej ulici v Bratislave, na ktorú sa v roku 2006 vrátil v podobe sochy, ktorá sa tam pýši dodnes. Skvelý herec sa predviedol vo viacerých filmových či divadelných predstaveniach, no najviac ho preslávil kabaret Ktosi je za dverami s jeho dobrým kamarátom Milanom Lasicom, kde prvýkrát predstavili intelektuálny a nenútený humor.



No neodmysliteľne k nemu patrí aj postava pilota Štefana z kultového filmu Vesničko má středisková či Albert z komédie S tebou mě baví svět. Po tragickej smrti prvej manželky sa oženil ešte raz. S druhou ženou Vierou mal dve deti Luciu a Jána. Nezabudnuteľný Julo napokon po dlhom a ťažkom boji s rakovinou 29. decembra 2002 zomrel. Od jeho smrti tak onedlho ubehne presne 20 rokov. A práve pri tejto príležitosti ho vďaka umelej inteligencii vidíme a počujeme znova na obrazovkách vďaka reklame na známu banku.

Július Satinský "ožil" v reklame na známu banku. Zdroj: SLSP/archív

„Prvá reakcia boli prekvapenie a veľká opatrnosť, pretože narábame opatrne s odkazom môjho otca a snažíme sa vždy zachovať jeho odkaz. Potom, keď mi predstavili celý projekt, že budeme pri všetkých procesoch schvaľovania, že to nebudú robiť bez nás, že tam budeme mať posledné slovo, sme sa rozhodli do toho ísť. Mala som zimomriavky, do poslednej chvíle som neverila, že sa to podarí,” prezradila dcéra Lucia v markizáckom Reflexe.

„Myslím si, že smrť je súčasťou života. A keď je dnes tabuizovaná, tak to je skôr zlé. A zároveň je aj otázka, ako žijeme s mŕtvymi. A je na nás, či ich zasklíme. Tým, že už 20 rokov spravujem jeho pozostalosť, že čítam jeho listy a denníky, počúvam ho aj ďalej. Nerada by som ho nechala pomyselne len na poličke a tam sa ho nedotýkala. Som rada, že je stále s nami,” hovorí.

Satinská nedávno vydala knihu, v ktorej zhrnula doteraz nezverejnené listy, ktoré písala už zosnulému otcovi v čase, keď mala iba 16 rokov. Prečo sa rozhodla zverejniť ich až teraz? „Čítala som v poslednom čase veľa kníh, ktoré sa vyrovnávajú so smútkom, niekde boli také univerzálne veci. Prečítala som si tie moje staré listy a zistila som, že ten svet sa úplne zmenil za tých 20 rokov. Takže teraz je to spomienka na môjho otca, ale aj na ten starý svet,” prezradila ešte Lucia pred pár dňami v markizáckom Teleráne. Následne povedala, či je v knihe aj niečo, čo sme o jej slávnom otcovi doteraz nevedeli.

„Myslím, že áno, lebo je to úplne autentická kniha. Nič som tam netajila. Je tam otvorene opísaný náš vzťah – otca a dcéry, o tom, ako som smútila, aký bol otec, aké bolo moje detstvo. Takto to určite ešte nikto nikde nečítal, lebo takto som to v žiadnom rozhovore nikdy nepovedala. Inšpirovala som sa otcom, lebo jemu zomrela prvá manželka. Tiež zmenil svoje denníky na listy svojej prvej manželke. Mne akoby chýbali tie naše rozhovory s ním, tak som chcela v tom pokračovať. Tak som mu napísala,” hovorí Satinská, ktorá si už zvykla na médiá a vždy vie povedať, keď treba, nie.

„Ako deti sme boli chránené pred mediálnou pozornosťou. Keď tato zomrel, upriamilo sa všetko na nás. Pre mňa to v tom mojom veku 16 rokov nebolo príjemné,” netají sa. „Tie listy otcovi sú taká trápna zmes, aj som si pri nich, samozrejme, poplakala. Zaujímavé je, že boli písané rukou do zošitov. Je to naozaj emocionálna kniha,” dodala Satinského dcéra.