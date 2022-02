Dvojica sa pred pár dňami pochválila na sociálnej sieti dvomi fotkami. A na nich obaja vo svadobnom – všetko nasvedčovalo tomu, že sa reálne zobrali. Pravda by však mala byť taká, že dvojica natáčala klip a žiadna svadba sa nekonala. Niektorým fanúšikom to pripadalo ako zábavný moment, no našli sa aj takí, ktorých to poriadne nahnevalo.

Víťazi Love Island Martin a Laura sa stále veľmi ľúbia a rozchod u nich rozhodne nehrozí. Zdroj: Instagram chrebetova

„Prečo hneď nenapíšete, že ste natáčali videoklip? Toto je fakt trápne, robíte z ľudí dementov. No nič, už vás viac sledovať nebudem,“ napísala nahnevaná Barbora. „Nie je to trošku blbé naťahovať takto fanúšikov?“ pridala sa Nikol. „To je také ťažké napísať, že je to len klip? Inak by to nebolo také zaujímavé, čo?“ pridala sa Markéta. Ako vidno, nie všetci fanúšikovia berú ich žart s humorom.

