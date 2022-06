Druhý deň bol hostiteľom boxer Žigmund. Snažil sa nielen navariť, ale aj nachystať a pripraviť všetko tak, ako sa patrí. No Laura, len čo prišla, pustila sa doňho. „Chcem podotknúť, že tu mám odtlačky prstov. To značí neumyté ruky,” poznamenala. „Tento kameň je ťažko umývateľný. To nie sú otlačky. To sú taniere z bridlice,” bránil sa Žigo, ktorý tvrdil, že taniere sú čisté.

„No, nie sú čisté,” skočila do neho Laura s poznámkou, že takéto taniere sa nosia zospodu. „Som naňho naštartovaná, lebo včera, keď si sadol k môjmu stolu, tak sa tváril ako kuchár, ktorý chce vyhrať,” vysvetlila Laura, ktorá svojou neoprávnenou kritikou všetkým liezla na nervy.

