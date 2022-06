Emotívny príbeh nezatvára oči pred ťažkými témami a zameriava sa na strhujúci životný príbeh týranej ženy, ktorá nachádza nečakaného ochrancu v obchodnom partnerovi svojho manžela. Ale napriek vzájomným pocitom je ich láska zakázaná a manžel je pripravený na pomstu...

Nový turecký seriál Zachránené životy. Zdroj: TV Doma

Zachránené životy opisujú príbeh krásnej Nefes, ktorá bola ako 16-ročná predaná svojím otcom do nechceného manželstva s násilníckym Vedatom. Niekoľko ráz sa pokúsila o útek, no každý takýto pokus sa skončil neúspešne. Nefes len ťažko vysvetľovala svojmu synovi, prečo má telo posiate modrinami, a presviedčala ho, že bitka je len hra. Keď Vedata jedného dňa navštívi obchodník Mustafa, ktorý so sebou privedie aj svoju rodinu, jeho mladší brat Tahir si všimne, že Nefes je obeťou domáceho násilia, bohužiaľ, jej však nedokáže pomôcť.

Nový turecký seriál Zachránené životy. Zdroj: TV Doma

Odvážna žena však vymyslí plán a so synom úspešne utečie tak, že sa ukryje v Tahirovom vozidle. Myslí si, že počas jazdy niekam so synom utečú, ale vyčerpaní zaspia. Prebúdzajú sa v Trabzone pri Čiernom mori, kde Tahir objaví v kufri svojho auta dvojicu utečencov. Ale to ešte ani zďaleka netuší, čo všetko ho čaká, aby ich zachránil. Bláznivý Tahir je pripravený položiť aj vlastný život, aby ochránil týranú ženu. Jeho odvaha mu však spôsobí nielen problémy vo svete biznisu, ale aj vo vlastnej rodine a v okolí.

Seriál Zachránené životy sa pri svojej premiére rýchlo stal jedným z najsledovanejších tureckých seriálov. Získal tiež tri turecké ocenenia Golden Butterfly Media Awards za najlepší televízny pár (İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe), najlepší scenár a najlepšiu réžiu a cenu si odniesol aj detský herec Demir Birinci. Seriál bol aj tento rok nominovaný vo viacerých kategóriách, vrátane ceny za najlepší seriál, herca, herečku a televízny pár.

Prečítajte si tiež: