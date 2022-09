Láska, rozum, pomsta a Láska na prenájom: Vieme, čo spája hlavné hrdinky telenoviel Esru a Edu ×

Telenovela Láska na prenájom, ktorú si diváci televízie DOMA veľmi obľúbili, sa, žiaľ, v júni už skončila. No seriál Láska, rozum, pomsta si jej fanúšikovia aktuálne môžu vychutnávať na obrazovkách. A kto by to bol povedal, že hrdinku Burcu Özberk spája kamarátske puto s hviezdou konkurenčnej telenovely.