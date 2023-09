FOTO Láska im dlho nevydržala! Tomáš Tarr a Marcela z Ruže pre nevestu sa ROZIŠLI! Čo sa stalo? ×

Vyzeralo to na veľkú lásku, no tej odzvonilo rýchlejšie, ako si možno viacerí mysleli. Tomáš Tarr, ktorý si v šou Ruža pre nevestu vybral Petranu, no po ich rýchlom rozchode začal randiť s Marcelou Dolniakovou, tiež z Ruže pre nevestu, je opäť single. Čo sa stalo?