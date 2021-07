„Smrť, ak dokáže byť krásna, tak sa jej to práve teraz podarilo, len mohla ešte chvíľu počkať. Zomrel uprostred práce, ani o tom nevedel. Keď je to nevyhnutné, takýto koniec je možno ten, ktorý by si prial ktokoľvek z nás,” reagoval Milan Kňažko. Odchod Milana Lasicu do umeleckého neba bol totiž skutočne ikonický a keby sa to stalo vo filme, ľudia by nikdy neuverili, že sa niečo podobné môže udiať aj v skutočnosti. A predsa…

Legendárna dvojica Lasica a Satinský. Zdroj: archív

Maestro Lasica akoby si totiž sám zrežíroval vlastné umieranie. Počas celého koncertu sršal dobrou náladou, vtipkoval, jeho záverečná pieseň bola Ja som optimista, zožal dvojnásobný aplauz a následne skolaboval. Všetko sa udialo na doskách jeho milovaného Štúdia L+S.

Sociálne siete okamžite zaplavili fotky Milana Lasicu s dojímavými odkazmi. Oplakávali ho fanúšikovia, kolegovia, herci, ale aj politici. Emotívne riadky mu venovala aj herečka Zuzana Fialová. Boli však o čosi iné, ako od ostatných. „Servus, Milan. To, čo sa mi stalo Tvojím odchodom, zostane medzi nami. Ale je jasné, že si nás tu nechal medzi tými debilmi samých a bude to ťažšie. Strašne Ťa ľúbim.”

Milan Lasica, Milan Kňažko a Zuzana Fialová v roku 2007. Zdroj: archív

Fialová sa s Lasicom objavila v hre Iluzionisti v bratislavskom divadle Štúdio L+S, kde sa najprv na neho vrhá a náruživo ho bozkáva a potom si ho pekne drží za kravatu nakrátko. Aj v takýchto scénach však potvrdil, že za každých okolností bol profesionál. Povedal, že išlo skôr o komické scény ako o nejakú erotiku. A práve vďaka tejto hre sa spriatelili. „Mne sa páči Lasica ako herec, aj ako človek. Milujem múdrych ľudí a dokážem si vždy niečo od nich uchmatnúť. Nejaké poznanie. Dokážem donekonečna počúvať inteligentných ľudí a dokážem aj doliezať: poraďte mi, povedzte mi svoj názor na túto vec…” povedala o ňom pred rokmi. Okrem toho sa objavili aj v seriáli Kriminálka Staré Mesto. Zahral si plukovníka vo výslužbe Petra Barona a na túto úlohu ho presvedčila práve Fialová.

