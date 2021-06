Silvia Chovancová Lakatošová (47) sa v roku 1993 stala poslednou federálnou Miss Československo. O niekoľko rokov neskôr začala sama organizovať súťaž krásy s názvom Miss Universe SR. Darilo sa jej dlho, no potom prišli problémy a minulý rok už ani nevyhlásila kasting. Aktuálne prichádza s veľkým prekvapením. Jej súťaž Miss znova ožíva a zlanárila do nej aj Zuzanu Plačkovú (29).

Dve kráľovné, každá úspešná vo svojom svete, sa rozhodli spolu spojiť sily a zbúrať doterajšie mýty o zábavných programoch. Obľúbená šou Miss Universe Slovakia dostáva celkom novú podobu, ktorá lepšie korešponduje s dnešným moderným online svetom.

"Hľadá sa nová kráľovná krásy! A je to vonku! Tento rok bude Mis Universe Slovakia v spolupráci so mnou. Pripravte sa na niečo, čo tu ešte nebolo! Ďakujem za možnosť Silvii Lakatošovej spolupracovať s tebou. Ideme bomby! Tento ročník bude "level up"! A vás, krásky, čakám na kastingu," napísala Plačková na svojom Instagrame, kde ju sleduje takmer 750-tisíc ľudí.

„Súťaže krásy organizujem 22 rokov a prostredníctvom nich sa nám podarilo objaviť mnohé krásne a hlavne talentované dievčatá. Dnes je však iná doba a aj pandémia nás ešte viac všetkých presunula do online priestoru. Keďže chcem, aby krása a charizma našich dievčat oslovila a inšpirovala aj mladú generáciu, hľadám nové cesty. Spojenie so Zuzanou, ktorá vie vynikajúco narábať so sociálnymi sieťami, sa mi zdá ako výborný spôsob,“ prezradila Lakatošová.

Miss Universe 2021 sa zúčastnilo 74 krásnych žien, no zvíťaziť mohla len jediná. Tentoraz pocty patrili 26-ročnej krásavici z Mexika menom Andrea Meza. Slovenka tam chýbala. Zdroj: Rodrigo Varela/Getty Images

Viacerí sa ale čudujú, že hlásiť sa môžu aj ženy po estetických úpravách. V minulosti to totiž v projekte Miss Universe tiež bolo povolené, len mnohí na to zrejme už zabudli, keďže naposledy, na jeseň 2018, súťaž prebehla online. Finálový večer bol totiž vysielaný iba na kanáli Youtube a minulý rok sa súťaž už ani nekonala. "Ja by som sa hneď prihlásila, keby nemám 30 rokov. Konečne povolená súťaž aj pre ženy s plastikou," reagovala jej istá Mona. To, že dievčatá, môžu mať aj plastiky, potvrdila aj samotná Plačková: "Áno, pokojne môžu mať aj prsia či vylepšenia."

Informácia o tom, že znova bude Lakatošovej misska, zaujala aj mnohé známe Slovenky. "Idem sa prihlásiť, beriete aj mamičky?" zapojila sa do diskusie Lucia Mokráňová. "Ja chcem ešte raz hrať na saxofón," vtipkovala Jasmina Alagič, ktorá kedysi skúšala šťastie v Miss a počas finále sa strápnila hrou na saxofón. A prečo vlastne instagramová kráľovná prijala takúto ponuku na spoluprácu?

„Silviu obdivujem a vážim si ju za to, čo dokázala. Verím, že spolu prinesieme novú éru estetiky a že naše spojenie klasického a digitálneho sveta bude korunované úspechom. Chcem dopriať dievčatám, ktoré sa zúčastnia tejto súťaže, omnoho väčší priestor na prezentáciu, pretože sociálne siete nie sú limitované ničím,“ hovorí Zuzana Plačková.