V obľúbenej zábavnej šou Milujem Slovensko bolo, ako to už býva zvykom, veselo. Postarali sa o to súťažiaci hostia, medzi ktorými sa objavil aj choreograf a stand up komik Ivo Ladižinský (57). Ten sa hneď v úvode relácie poriadne predviedol. Nemiestne si vystrelil zo speváčky Evy Mázikovej (72). A tá to nenechala iba tak...

Verejnoprávna televízia každý piatok prináša na obrazovky zábavnú reláciu Milujem Slovensko a inak tomu nebolo ani nedávno. Hneď v úvode, potom, ako odznie pesnička Dočolomanského Lipová lyžka, ktorú premiérovo namiesto Samuela Tomečka zaspieval Martin Madej, nasledovalo predstavovanie jednotlivých hostí v tíme Adely Vinczeovej a Dana Dangla. Keď prišiel na rad hosť, stand up komik Ivo Ladižinský, išlo riadne do tuhého.

„Počúvaj, ty stále hovoríš o tom svojom veku, ale ty pôsobíš tak mladícky... Nikto nie je starší ako ty,“ pochválil Dangl v relácii Milujem Slovensko Ladižinského. „Len Máziková a Tutanchamon,“ odpovedal stand-up komik so smiechom, čím zabavil divákov v štúdiu aj pred obrazovkami. Dangl ticho neostal a zaklincoval to: „Práve sme urazili Tutanchamona.“ A v štúdiu nastal veľký smiech. "Evička, ahój," zakýval do kamery moderátor Nikodým. "Evička, prepáč, ospravedlňujeme sa," nedalo to Danglovi, keď si zrejme uvedomil, že prestrelili.

Dlho netrvalo a video z tejto šou sa okamžite dostalo k samotnej Mázikovej. A tá na Ladižinskom nenechala nitku suchú. "Neviem presne, kto je ten „malý chlapec“ pod pultíkom (nikdy sme sa asi nestretli), ale teší ma, že som mu pomohla svojím menom zviditeľniť sa. Som Slovenka a „Milujem Slovensko“ a pozdravujem každého, kto má rád túto reláciu. A ty drobček, keď pôjdeš nabudúce okolo, musíš podskočiť, aby som si aj ja teba všimla, lebo ja mám rada mužov, ktorí keď chcú o mne, alebo so mnou hovoriť, tak sa mi pozerajú do očí," nedarovala mu to Eva a dodala: "Ale neboj, možno raz vyrastieš a nájdeš si peknú ženu, pri ktorej zabudneš myslieť na Tutanchamóna. Veľmi Ti to želám, srdienko malé."

VIDEO Eva Máziková bilancuje starý rok a TOTO si želá v novom roku 2022

Prečítajte si tiež: