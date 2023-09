Ikona slovenskej hudobnej tvorby, ktorá pôsobí na scéne už skoro 50 rokov. Aktuálne pôsobí Laco Lučenič v kapele Slobodná Európa ako gitarista. Prednedávnom prijal pozvanie do relácie Potichu, kde okrem hudby a svojej cesty hudobným svetom sa rozrozprával aj o podivnej spolupráci, ktorú zažil dávno v minulosti. „Vtedy som už 20 rokov produkoval, ale on bol prvý človek, ktorý mi nedal demo,“ zaspomínal si s úsmevom hudobník a dodal: „Produkoval som Ibimu Maigovi oba albumy. On mi zapískal, lebo nevedel na nič hrať. Pískal a ja som sa musel naučiť, čo chce hrať. A hoci to trvalo dlho, reálne z toho vznikol album.“ Uviedol, že Ibimu určite dopomohlo, že v tom čase už bol známy.

Paľo Habera a Ibrahim Maiga. Zdroj: Archív

Prečítajte si tiež: