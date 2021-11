Kedy ste boli s Mekym naposledy v kontakte?

V styku sme nebývali, lebo je to dnes jednoducho tak. V súvislosti s covidom aj so všetkým a hlavne musím povedať jednu vec, že odkedy sa to stalo a odkedy to viem, nejde mi stotožniť sa s tým ani zmieriť. Neviem si to uvedomiť, že Meky Žbirka tu už nie je. Nejako mi to k nemu nikdy nesedelo, napriek tomu, že som vedel o jeho zdravotných problémoch veľmi dlho. Patril do môjho života takým spôsobom, že človek nad tým už ani nerozmýšľa a nemá ho tak zaradeného, že každý deň bude striehnuť, kedy človek zomrie. Neviem sa s tým jednoducho vyrovnať.

Všetci sú z toho v šoku. Viacerí ho vnímali, akoby bol nesmrteľný...

Áno, lebo pôsobil pokojne, vyrovnane a akýkoľvek problém riešil bez fyzického či duševného nasadenia.

Žbirkov kamarát Laco Lučenič nakoniec na pohreb prišiel. Zdroj: Emil Vaško

Vedeli ste o jeho zdravotných problémoch?

O baktérii som nevedel, ale mal problém s pľúcami. Zápaly pľúc mal aj veľmi dávno, ešte počas nášho koncertovania si pamätám, že sme raz boli v humenskej nemocnici to riešiť, skončilo sa to vtedy tiež tuším zápalom pľúc. Boli jeho slabším miestom. Ale ako hovorím, nikdy som si nemyslel, že to bude takto. Sme rovnako starí, on bol o mesiac starší odo mňa. Zomrel tri týždne po svojich narodeninách.

Čo pre vás Meky znamenal?

Je to 20 rokov môjho života. Je to ako manželstvo, buď sa skončí rozvodom, alebo sa neskončí. Je to nezmazateľné so stopou, ktorá tam je nastálo.

V minulosti ste mali nezhody, odznelo to aj v dokumente Meky. Stihli ste ich zažehnať?

To boli umelecké nezhody až po oveľa praktickejšie veci. Ale tak ako v prípade iných známych dvojíc, aj tam veľa vecí rieši čas, čo v našom prípade zašlo až tak ďaleko, že sme mali aj plány do budúcnosti. Na budúci rok. Nebolo to o albume, ale do značnej miery to malo byť o naše spoločnej histórii. Nemôžem sa však o tom viac vyjadrovať, lebo nie som autorom tohto projektu. Pre nás sa to končí tým, že sme mali plány, nech všetci rozmýšľajú nad tým, že aké. Ale viac-menej je to už jedno.

Ako sa aktuálne máte mimo tejto tragédie?

Žijeme. Žijeme tak ako všetci a druhá vec je taká, že máme sa tak, že raz hore, raz dole. Ale teraz je to už dosť dlho (smiech). Ale ja som vždy bol chorobný optimista. To sa vždy nejako vyrieši.

