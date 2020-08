Hana Krampolová zomrela v pondelok približne o 18.30 po tom, čo doma spadla cestou na toaletu a stratila vedomie. Podľa lekárov sa jej stalo osudným vnútorné vykrvácanie z prasknutého vredu na pažeráku. Ani privolaná záchranka už však Hanke nedokázala pomôcť. Odvtedy sa herec obklopuje najmä najbližšími a pomocnú ruku mu podal aj jeho kamarát a manažér Miloš Schmiedberger.

Herec Jiří Krampol prišiel s manželkou Hanou. Zdroj: profimedia.sk

A práve ten ho v utorok zaviezol do banky. Na Krampolovi bolo vidieť, že je z náhleho odchodu manželky zničený. Strhaný a smutný vybavoval veci v centre mesta a nakoniec sa spolu s manažérom, ktorý mu robil šoféra, vybral do domu českej podnikateľky Šárky Grossovej, vdovy po expremiérovi Stanislavovi Grossovi († 45). Podľa Schmiedbergera riešili naplánované pracovné projekty.

„Naordinoval som mu to, nemôže sedieť doma, musí zamestnať myšlienky. S Natálkou chystajú videoklip a ďalšie veci, tak si to bol dohodnúť,“ prezradil v Blesku manažér. Aj v najbližších dňoch je herec rozhodnutý dodržať všetky pracovné záväzky. „V piatok budem pracovať. Nesmiem sa na to vykašľať, to by som do toho úplne spadol,“ reagoval vdovec Krampol.