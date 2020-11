FOTO Kým umelci plačú, Nikodým sa buchol po vačku: Kúpa LUXUSNÉHO BYTU v TEJTO NOVOSTAVBE!

Moderátor Martin Nikodým (49) tento rok v apríli predal prepychovú vilu na Devíne za 899-tisíc eur. Nový domov, kam by sa presťahoval, vtedy nenašiel, a tak sa rozhodol ísť do prenájmu. Najnovšie sa však rozhodol, že predsa len do niečoho investuje.