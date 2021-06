Určite sa už nejednému z vás stalo, že ste na internete natrafili na článok, ktorý sa tvári ako vysoko odborný a prostredníctvom nejakej známej tváre propaguje rôzne výrobky, vitamíny či zaručené tabletky na chudnutie. Mnoho ľudí si vtedy povie... Veď keď sa na to dala mediálne známa celebrita, nemôže to byť podvod. V mnohých prípadoch však ide o hoax a známe tváre, ktoré sú použité v takejto reklame, o tom ani vôbec nevedia a sú obeťami podvodu. Neraz to už zažila aj obľúbená moderátorka Kvetka Horváthová. Tá síce hoaxom nikdy nenaletela, no jej tvár zneužili už na mnohé podvodné reklamy.

Podvodné reklamy, do ktorých už Kvetku Horváthovú nechcene namočili. Zdroj: Instagram

Naleteli ste už niekedy aj vy hoaxu?

Nikdy. Na internete, sociálnych sieťach som obozretná. Navyše v reláciách, ktoré moderujem v TV často informujeme o falošných správach, hoaxoch. Takže sa o nových praktikách podvodníkoch dozvedám vždy pomerne skoro a od odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú.



V akých falošných reklamách ste sa už našli?

Na jar v roku 2020 ma upozornilo pár ľudí, že figurujem v reklame na tabletky proti inkontinencii, v júni 2020 sa ma ľudia pýtali na krém proti kŕčovým žilám, ktorý mi vraj zachránil život, v decembri prišla najmasivejšia podvodná kampaň na čokoládový nápoj na chudnutie - tá trvá dodnes a neskôr falošná reklama na investície, ktorá lákala ľudí na šek so sumou vyše 90 tisíc, ktorý podvodníci prirobili na moje fotky s popisom, že to som vďaka investovaniu zarobila za pár týždňov.



Ako ste to riešili?

Vždy keď sa ku mne dostal takýto hoax v ktorom figurovalo moje meno a fotky, upozorňovala som ľudí na svojich profiloch na sociálnych sieťach, aby tomu neverili. V prípade nápoja na chudnutie som už oslovila právnika a radila sa aj s inými mediálne známymi ženami, ktoré tiež zneužili podvodníci na propagovanie tohto nápoja. Keďže skupina ľudí, ktorá je za spomínaným nápojom, pôsobí mimo územia SR, je problematické vypátrať ich, prípadne žalovať. Po objednaní vás telefonicky kontaktuje ukrajinská konzultantka, prášok, ktorý vám príde je vyrobený v Španielsku (ktovie, čo ten prášok vlastne obsahuje a ktovie, či nie je aj zdraviu škodlivý). Konateľka firmy, ktorá je inak zapísaná aj v slovenskom obchodnom registri a distribuuje tieto nápoje údajne žije niekde v Poľsku, faktúra k tovaru je z Cypru… Sama som zvedavá, či niekedy ľudia, ktorí takto podvodne zarábajú, budú niesť zodpovednoť za svoje činy…



Museli ste mnohým ľuďom vysvetľovať, že s tým nemáte nič spoločné a zneužili vás?

Sú dni, kedy mám pocit, že nerobím nič iné… Niektorí ľudia ma zastavia na ulici, iní mi píšu na profil na sociálnych sieťach a občas ma niekto označí v diskusii priamo pod spomínanú reklamu. Teším sa, že mnohí už vedia, že je to podvod. Stále je však dosť takých, ktorí si myslia, že skutočne robím reklamu… Zatiaľ mi nezostáve nič iné, iba trpezlivo odpisovať, vysvetľovať,…



Čo by ste poradili ľuďom, aby nenaleteli na každú hlúposť, ktorú na internete alebo na sociálnych sieťach zbadajú?

Neveriť všetkému, čo sa na sociálnych sieťach objaví… Vždy si poriadne prečítať to o čo majú záujem - v prípade podvodu s nápojom na chudnutie je celý text preložený cez prekladač, čím vzniklo mnoho nezmyslov a gramatických chýb. Vyhľadať si profil známej tváre, cez ktorú je daný produkt propagovaný a pozrieť si ho, či neupozorňuje na nejaký podvod, prípadne jej napísať správu a spýtať sa. Často sú tieto produkty propagované cez hacknuté profily, ktoré keď si vyhľadáte, zistíte, že sa venujú úplne iným veciam a nepropagujú napríklad prípravky na chudnutie, či na kŕčové žily.

Zlatica Švajdová Puškárová a Kristína Tormová v novej kampani O2. Zdroj: O2

Aj preto sa teraz v O2 rozhodli podporiť kampaň s názvom #DátujemeZodpovedne a podporiť návrat rozumu na internet. Hoax totiž môže vzniknúť omylom – niekto niečo zle pochopí a chybne interpretuje. No často je na začiatku úmysel – vedomé rozhodnutie niekoho šíriť nepravdu, strach alebo nenávisť. Môže mať politické ciele (získať alebo odradiť voličov), môže chcieť zarábať na reklame, alebo si len užíva našu pozornosť a lajky. Do kampane sa okrem Kvetky Horváthovej zapojila aj Zlatica Švajdová Puškárová či Kristína Tormová.