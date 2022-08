V ankete Hokejista roka 2022 získal Juraj Slafkovský suverénne prvenstvo. Talentovaný 18-ročný mladík triumfoval v hlavnej kategórii a odniesol si aj trofeje pre najlepšieho útočníka sezóny a pre najlepšieho hráča do 20 rokov. Práve touto informáciou ho privítala v Teleráne Kveta Horváthová. ,,Zabodoval si v ankete Hokejista roka, kde v tých troch hlavných kategóriách si vyhral všetky ceny, to znamená že najlepší hokejista, najlepší hokejista do 20 rokov a ešte najlepší obranca," zahlásila blondínka v živom vysielaní. V tom momente ju však Slafkovský okamžite opravil, že nie obranca, ale útočník. ,,Áno, útočník... Ďakujem Števovi Šprochovi, ktorý mi tu hovorí do uška, že obranca a ja viem, že útočník, takže blahoželáme," poznamenala poriadne naštvaná Kveta, ktorá si vďaka kolegovi vyrobila nechcený trapas.

Moderátorka Telerána Kveta Horváthová zažila pre Števa Šprochu trapas v živom vysielaní. Zdroj: tv markíza

Prečítajte si aj: