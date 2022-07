Moderátorka Kveta Horváthová si leto zatiaľ užíva na Slovensku. Nedávno sa pochválila fotkou v plavkách, ako skáče do jazera. No a práve pri ňom strávi kúpacie dni. More v jej prípade toto leto nehrozí. „Dva roky sme skoro vôbec necestovali, boli sme len na Slovensku a tak to plánujeme aj tento rok, že zostaneme tu na Slovensku, pretože sme ešte stále nevideli veľa pekných vecí tu u nás,“ prezradila nám nedávno Kveta. S rodinkou však plánuje výlet do Česka.

Kvetka Horváthová Zdroj: Instagram Kvetka Horváthová

„Maximálne sme si povedali, že možno by sme radi dcérke ukázali Prahu. S ňou sme tam ešte nikdy neboli, tak možno vybehneme na pár dní do Prahy, inak sa nikam inde do zahraničia nechystáme, ani k moru. Povedali sme si, že jednoducho budeme doma,“ dodala blondínka.