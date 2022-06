Kvetka je známa tým, že funguje na sociálnych sieťach, kde v ostatnom čase začala zdieľať fotky, ako maká na postave. „Keď som s nadšením začínala, trošku som sa bála, že mi dlho nevydrží. A aj po niekoľkých mesiacoch ma to stále baví (uvedomujem si, že mám ešte veľa nedostatkov v správnej technike cvičenia, ale preto na mňa dozerá a motivuje ma trénerka),” pochválila sa Kvetka videom z cvičenia na Instagrame. Nás teda zaujímalo, ako k cvičeniu prispôsobila stravu.

Kvetka Horváthová Zdroj: https://www.instagram.com/p/B1i4UpDoVl1/

„Celý život vo forme nie som. Mala som obdobie, keď som mala o niekoľko kilogramov viac, lebo som počas tehotenstva pribrala. Pohybujem sa vždy tak plus mínus pár kíl hore-dole. Snažím sa racionálne stravovať, to však neznamená, že som niečo zo svojho jedálnička vyradila. Jem absolútne všetko, dám si aj ryžu, cestoviny i zemiaky Snažím sa o to, aby bol môj jedálniček pestrý, aby boli zastúpené bielkoviny, sacharidy, vláknina, aby všetko bolo tak, ako má byť," prezradila nám Kvetka. "Priznám sa, že nie som ten typ človeka, ktorý by sa v živote trápil nejakými diétami. Poznám baby, čo vyskúšali diéty, potom sa im to vrátilo v podobe jojo efektu a mali rôzne problémy,” dodala s tým, že si dopraje všetko vrátane rezňa či segedína, no s mierou.