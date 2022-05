FOTO Kveta Horváthová ODROVNALA divákov Telerána: POZRITE, čo v živom prenose robila na GAUČI ×

Hosťom pondelkového Telerána bol kaskadér Dominik Souhrada, ktorý v seriáli Horná Dolná pri adrenalínových kúskoch zaskakoval za herca Petra Brajerčíka. Do štúdia nabehol poriadne zhurta. Rozbehol sa a na gauč skočil cez salto. To sa moderátorke Kvete Horváthovej tak zapáčilo, že si to chcela vyskúšať.