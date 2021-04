Už neraz si fanúšikovia tejto šou všimli, že porotca Kuly boduje ani nie tak podľa výkonu, ako podľa toho, ktorá žena je viac odhalená. Nikoho preto neprekvapilo, že svojich osem bodov dal Zuzane Belohorcovej, ktorá na pódiu tancovala ako Britney v sexi nohavičkách a podprsenke. Čo však divákov poriadne naštvalo, bolo to, že skvelému Martinovi Klinčúchovi dal iba jeden bod.

Martin Klinčúch - Blinding Lights (The Weeknd). Mladý herec predviedol famózne číslo. Zdroj: TV Markíza

,,Nesúhlasím, porota je často zaslepená ženským telom a nevie ohodnotiť kvalitné vystúpenia, ktoré si to naozaj zaslúžia,” napísal jeden z fanúšikov. ,,Podľa mňa Zuzana vyhrala len preto, lebo bola vyzlečená a Kulyho pozornosť to úplne zobralo,” pridali sa ďalší. ,,Nažhavený Kuly stále dáva ženám najviac bodov. Pri hodnotení by sa mal viac zamerať na kvalitu a snahu vystúpenia, nie na to, koľko mal kto na sebe oblečenia. Nikoho nebavia jeho sexistické komentáre,” ozvali sa viaceré ženy.

